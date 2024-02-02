عشرة من أسماء يوم القيامة.. احفظها ورددها

يوم القيامة يعتبر أهم يوم عند المسلمين لأنه يوم الحساب وهو اليوم الذي يلقى كل شخص جزاء أفعاله في الدنيا سواء صالحة أو سيئة، لذلك يعطى كل شخص أهمية كبيرة لكل فعل أو كلمة أو نية، كما أن يوم القيامة هو يوم العدل والإنصاف، إذ يعد هو يوم العدل الأكمل، حيث يُصلح كل ظلم ويُعطى كل ذي حق حقه، وتعددت أسماء هذا اليوم الكريم، ويرصد الوطن في السطور التالية عشرة من أسماء يوم القيامة حتى يستطيع المرء أن يحفظها ويرددها.

أسماء يوم القيامة

وقال ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، لـ«الوطن» إن يوم القيامة له كثير من الأسماء حوالى 80 أسما، ويجب على المسلم أن يعرف بعض من أسماء يوم القيامة على الأقل ويحفظهم، وذلك لأن هذا اليوم هو اليوم الأهم لدى كل شخص، وسبب تعدد أسماء يوم القيامة أن كل اسم من تلك الأسماء دليل على وصف محدد، وبذلك يتحقق الإيمان في قلوب الناس بصورة أوسع وأبلغ، وحتى تستعد النفوس ليوم القيامة بشكل أفضل.

من أسماء يوم القيامة

وأوضح سلمي أنه من أسماء يوم القيامة التي يمن حفظها ومعرفتها :

يوم القيامة: لأنه يوم ينتهي فيه الدنيا وتقام الحسابات ويقام الناس للحساب أمام الله.

يوم الحشر: لأن الناس يحشرون من مواطنهم إلى محشرهم يوم القيامة.

يوم الدين: لأنه يوم القضاء على الديون والمسائل الشرعية بين الناس.

يوم الجزاء: لأنه يوم يجازى فيه الناس على أعمالهم، سواء كانت خيراً أو شراً.

يوم الفصل: لأنه يوم يفصل فيه الحق من الباطل، والصالحين من الفاسقين.

يوم القارعة: وهو أحد أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم، ويأتي من القول بأنها ستقع الصاعقة العظيمة التي تقوم بها الأرض والسماء.

يوم الساعة: لأنه يوم تقوم فيه الساعة الكبرى، ويقوم الناس للحساب.

يوم الفتح: إذ يتم فيه الفصل بين عباد الله.

الغاشية: وسميت بالغاشية؛ لأنه يغشى الخلائق بما فيه من أحداث، وشدائد

يوم الخلود: إذ إنه دائم أبدي لا انتهاء له.