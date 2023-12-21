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أيمن أبو عمر: هؤلاء أعلى الناس درجات يوم القيامة

كتب:

منى صلاح
11:10 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الدكتور أيمن أبو عمر

الدكتور أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، إن الرضا درجة أعلى من درجات الصبر، لافتا إلى أن الرضا ليس واجبا، فهو فضل وزيادة قناعة بالله سبحانه وتعالى.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الصبر واجب عند القضاء والقدر، لكن الرضا ليس واجبا، لن ليرى أحدا اعلى درجة يوم القيامة هم أهل الرضا، وهم أسرع الناس مرورا على الصراط المستقيم».

واستكمل: «الصبر عليه أجر وثواب، والرضا درجات أعلى يوم القيامة، فيمكن لمن أصيب بفقد ابنه، أن يصبر على هذا المصاب، لكن لا يصل إلى الرضا، إن هذا خير كبير له».

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