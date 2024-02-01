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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مكتب نتنياهو: لا حاجة لإجراءات غير عادية بشأن عقوبات أمريكية بحق مستوطنين

كتب:

منة شبانة
08:26 م | الخميس 01 فبراير 2024
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الغالبية العظمى من المستعمرين يلتزمون بالقانون، وذلك في أول تعليق له على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات بحق 4 مستعمرين متطرفين، لتورطهم في تأجيج أعمال العنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ كل الإجراءات ضد منتهكي القانون، مشيراً إلى أنه لا حاجة إلى إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم منة شبانة