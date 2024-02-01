أبرز تصريحات مصطفى كامل بعد عودته للنقابة.. حققت 112 مليون جنيه أرباح لـ«الموسيقيين»

تراجع الفنان مصطفى كامل، في قرار استقالته عن منصب نقيب المهن الموسيقية، الذي لمح به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب حجم الضغوطات، التي تعرض لها الفترة الماضية، على حد تعبيره.

وتراجع مصطفى كامل عن قراره، بعد أن زاره أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية في منزله، خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف خلال الجلسة أسبابه لتقديم الاستقالة، وعدم استكمال مهمته داخل النقابة.

أبرز تصريحات مصطفى كامل

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحات مصطفى كامل خلال جلسته مع أعضاء مجلس الإدارة:

- بنتي وأولادي بيشوفوا شتيمتي ومابعرفش أرد.

- أنا عملت نجاحات كبيرة للنقابة.

- سبت عيالي وبيتي عشان أخدم زملائي.

- حققت أكثر من 112 مليون جنيه أرباح للنقابة في عدة أشهر.

- أنا بحب مصر ولا أحد يستطيع تكذيب هذا.

- يوجد العديد من الإعلاميين يبحثون عن ظهور سلبيات لنقابة الموسيقيين فقط.

- استطعت خلال فترة قصيرة منع كلمات الأغاني السلبية.