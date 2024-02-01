مجلس نقابة الموسيقيين يزور مصطفى كامل في منزله لإقناعه بالعدول عن الاستقالة

حرص أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على الذهاب إلى منزل الفنان مصطفى كامل، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وإقناعه باستكمال مهمته كنقيب للموسيقيين.

وأوضح مصطفى كامل أسباب تقديم استقالته: «أنا مش قادر أستحمل، أنا عمري ما هدخل بيتي حرام».

وأبدى نقيب المهن الموسيقية، استياءه الشديد، بسبب مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ مسيئة ضده، «أولادي وبنتي بيشوفوا ألفاظ مسيئة ليا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومابقدرش أقول ليهم حاجة، أنا عملت نجاحات كبيرة، دا ذنبي؟ دا جزاء الناس ليا؟ أنا سبت عيالي وبيتي عشان أخدم زملائي»، مؤكدا أنه حقق أكثر من 112 مليون جنيه أرباحا للنقابة في عدة أشهر، مشددا على أنه يحب مصر ولا يوجد من يحب مصر مثله.

وكان الفنان مصطفى كامل، ألمح بتقديم استقالته عن نقيب للمهن الموسيقية، بسبب حجم الضغوطات، الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد تنظيم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، منذ أيام، وقفة داخل مقر النقابة، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

بينما عقد مؤخرا أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعا مهما يرفضون فيه استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما أعلن مؤخرا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة.