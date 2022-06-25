عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقين: أرفض انضمام حسن شاكوش للنقابة

أعلن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، خلال بيان صحفي، رفضه لانضمام حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية.

رفض حصول شاكوش على التصريح

وقال «إمام» خلال البيان: السادة الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية كنت أود أن أبعث لحضراتكم من خلال بث مباشر توضيحًا لموقفي من قبول التماس مؤدي المهراجانات حسن شاكوش وحصوله على التصريح السنوي من النقابة، وبعد البث المباشر للفنان الراقي الأستاذ حلمي عبدالباقي عضو مجلس الإدارة، والذي اتفق معه في كل ما قاله، فضلت أن أكتب لحضراتكم لتوضيح موقفي الرافض تمامًا لحصوله على التصريح».

شرط قبول حسن شاكوش

وأضاف: «إلا لو جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وخاصة أساتذة العزف على آلات الإيقاع وعلى رأسهم الفنان الكبير عازف الإيقاع العالمي الأستاذ سعيد الأرتيست قبلوا اعتذاره، وأؤكد لحضراتكم انني لم ولن أوقع على أي التماس تقدم به (شاكوش) وتقدمت بطلب للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين والسادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة لعقد جلسة مجلس إدارة طارئ، لنعرف من أعطى له التصريح دون مناقشة موضوعة من خلال جلسة للمجلس، وأيضا سأتقدم بطلب لتوضيح ما تم في انتخابات فرع النقابة بالمنصورة والتي تمت دون علم مجلس الإدارة، وأتقدم بالشكر لأعضاء المجلس ممن وقعوا معي على طلب عقد جلسة طارئة للمجلس».