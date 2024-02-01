الجرارات الزراعية حاضرة في احتجاجات المزارعين بفرنسا.. «أغلقوا بها الطرق»

استمرت احتجاجات المزارعين في فرنسا اليوم الخميس، حيث قطعوا الطرق السريعة ووضعوا العوائق والحواجز عليها لتعطيل الوصول إلى إقليم العاصمة باريس «إيل دو فرانس».

احتجاجات المزارعين في فرنسا

وتطورت احتجاجات المزارعين في فرنسا حتى وصلت لدعوة العديد من النقابات العمالية الأوروبية، للتجمع خلال النهار في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقت انعقاد قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واتسعت رقعة احتجاجات المزارعين في فرنسا لتشمل بلدانا أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا، بينما عجزت السلطات الفرنسية عن تهدئة غضب المزارعين الذين اعتبروا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية الجمعة الماضية والمفوضية الأوروبية غير كافية ومجرد حبر على ورق.

استمرار احتجاجات المزارعين في فرنسا

وسينتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بروكسل لمناقشة الأزمة الزراعية الأوروبية على هامش قمة الـ27، بينما يستمر حصار المزارعين للعاصمة الفرنسية باريس، وتسيطر الشرطة الفرنسية على طرق الوصول إلى أكبر سوق للخضر والفاكهة في مدينة رانجيس حيث انتشرت سيارات مصفحة لرجال الدرك الفرنسيين على الطريق السريع A6 بالقرب من سوق رانجيس الحيوي ومطاري شارل ديجول وأورلي في محاولة لمنع تعطيل المزارعين بجراراتهم لحركة السير على الطرق السريعة الرئيسية حول باريس.

وتغلق مئات الجرارات بالفعل عدة شوارع في المدينة، وأعلن الاتحاد النقابي الزراعي الإيطالي الرئيسي، أنه سيذهب إلى هناك مع ألف من أعضائه للتنديد بما وصفوه بالحماقات التي تهدد الزراعة.

وأغلق المزارعون الفرنسيون والبلجيكيون نقطة حدودية بين البلدين

وتطورت الأمور أمس حيث أغلق المزارعون الفرنسيون والبلجيكيون نقطة حدودية بين البلدين، ونددوا بتشويه المنافسة الذي أقرته اتفاقيات التجارة الحرة، ودعوا إلى إعلانات قوية جدا.

ويواصل المزارعون الضغط على الطرق السريعة في جميع أنحاء باريس، حيث نشطت سبع نقاط تفتيش مساء الأربعاء، ما أعاق الوصول إلى العاصمة، بينما سجلت الشرطة الفرنسية أمس أكثر من 80 إغلاقا وخروج 6000 متظاهر و4500 مركبة في أنحاء البلاد.

يأتي هذا الغضب بسبب السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ العام 2023، وقانون الميثاق الأخضر الأوروبي، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.