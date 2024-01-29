احتجاجات وإلغاء رحلات وحصار باريس بالجرارات.. ماذا يحدث في فرنسا؟

يقود المزارعون الفرنسيون جرارات نحو باريس اليوم الاثنين، إذ بدأوا في تنفيذ تهديدهم بحصار العاصمة الفرنسية لفترة غير محددة بسبب خلاف حول ظروف العمل.

ورفض المتظاهرون التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء، غابرييل أتال في نهاية الأسبوع، ووعدوا بمحاصرة باريس من خلال شل الطرق السريعة السبعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة بحلول وقت مبكر من بعد الظهر.

1000 جرار تحاصر باريس

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، كان من المتوقع استخدام ما لا يقل عن 1000 جرار في الحصار على بعد ما بين 20 إلى 25 ميلا من وسط المدينة، بهدف تقييد الدخول والخروج، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الوصول إلى مطار شارل ديجول رواسي شمال المدينة ومطار أورلي في الجنوب، بالإضافة إلى سوق المواد الغذائية الطازجة الرئيسي في المنطقة في رونجيس.

ونصحت السلطات السائقين بإلغاء أو تأجيل جميع الرحلات البرية غير الضرورية، وقال المزارعون، وخاصة الآلاف من المنتجين المستقلين في البلاد، إنهم يتعرضون للخنق من قبل البيروقراطية واللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي وفرنسا، ويزعمون أن الطريقة التقليدية للحياة الريفية تواجه الانهيار، مطالبين بأسعار أكثر عدالة للمنتجات، واستمرار دعم الديزل الزراعي المستخدم لتشغيل جراراتهم ومركباتهم الأخرى، وتقديم مساعدات مالية للمزارعين العضويين.

احتجاجات تغلق الطرق في باريس

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه تم الاستعانة بـ15 ألف من رجال الشرطة لمنع الجرارات من دخول باريس والمدن الأخرى التي تحدث فيها الاحتجاجات، ولإبقاء الوصول مفتوحًا إلى المطارات ورونجيس.

ودعا العديد من زعماء نقابات المزارعين الأعضاء إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على الحكومة هذا الأسبوع، خاصة في الفترة التي سبقت خطاب أتال أمام البرلمان يوم الثلاثاء والذي يوضح البرنامج السياسي لحكومته.

وفي جنوب غرب فرنسا، واصل المتظاهرون إغلاق الطرق خارج باو وبايون وأجين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعتزم المزارعون فرض حصار على ليون اعتبارًا من بعد ظهر الاثنين، كما بدأ المزارعون في منع الوصول إلى منتجعات التزلج في جبال البرانس.

وقال أرنود روسو، زعيم الاتحاد الزراعي الرئيسي FNSEA، إن الحملة والحصار سيستمر حتى يوم الخميس على الأقل، عندما ينضم الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القادة الآخرين لحضور اجتماع المجلس الأوروبي.

وقال وزير الزراعة مارك فيسنو، صباح الاثنين، إنه ستكون هناك إعلانات جديدة تتناول الاحتجاجات في غضون 48 ساعة، وإنه سيسافر إلى بروكسل هذا الأسبوع.