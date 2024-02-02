أغلى 5 حيوانات في العالم.. الأول مفاجأة صادمة للجميع

يفضل الكثير من الأشخاص محبي الحيوانات، شرائها حتى إذا كانت غالية الثمن، حيث من المعروف أن أسعار الحيوانات تختلف حسب عوامل عدة، منها ما يتعلق بالنشأة والذكاء، وأيضا بعضها يتعلق بميزة الحيوان التي تجلعه مختلف عن غيره، ويأمل الكثير شرائها.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، أغلى 5 حيوانات في العالم، لدرجة أنها قد تصل إلى ملايين الدورات.

حصان «القرد الأخضر»

جاءت من ضمن أغلي حيوانات في العالم هو حصان «القرد الأخضر»، وهو يعتبر من خيول السباق الأمريكية الأصيلة، حيث يصل سعره إلى نحو 16 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى قدرته العالية على الركض لمسافة ميل، وذلك في أقل 9.8 ثانية، الأمر الذين يجعله من أفضل الخيول في العالم، حيث في عام 2009 تم بيعه في المزاد العلني بحوالي 16 مليون دولار وفقا لما ذكره موقع «wealthygorilla».

أغلي الحيوانات في العالم

كلب الدرواس التبتي الأحمر النقي، يعتبر من أغلى الحيوانات في العالم، وهو نادر للغاية، بسبب هذا فإن ثمن الفرد منه هائل، إذ من الممكن أن يصل سعره إلى 582 ألف دولار، وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار، أيضا جاءت من أغلى الحيوانات البقرة ميسي، وهي تعد من من سلالة هولستين المعروفة عالمياً، حيث كان سعرها في عام 2009، نحو 1.2 مليون دولار، وذلك لأنها عرفت بقدرتها العالية على إنتاج الحليب، لذلك تعتبر من أغلى الحيوانات.

لم تقتصر أغلى الحيوانات في العالم عند هذا النوع، لكن جاءت من ضمن هذه الحيوانات، أشبال الأسد الأبيض التي يصل سعرها إلى 140 ألف دولار، إذ ظهرت هذه الأسود لأول مرة في عام 1938 في جنوب إفريقيا، وهي نتيجة طفرة لونية نادرة، وأيضا السير لانسلوت إنكور، وهو كلب معروف بهذا الاسم، ويعتبر من أغلى الحيوانات في العالم، لأنه سعره يبلغ نحو 16 مليون دولار.