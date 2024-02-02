مصدر: إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الجاري

قال مصدر حكومي إنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون الشهر الجاري، تمهيدا لإصدارها وبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، وقد حدد بقرار من رئيس الوزراء مدة التصالح لتصل إلى 6 أشهر.

قانون التصالح الجديد

أضاف المصدر لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمواطنين من أجل القضاء على ملف مخالفات البناء نهائيا، ومنع أي عشوائيات مرة أخرى، ويتيح القانون التصالح لكل الحالات التي تنطبق عليها الشروط باستثناء حالات محددة متمثلة في خطورة السلامة الإنشائية.

مدة قانون التصالح

أشار المصدر إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تفادي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد استثنائي ومدته ثلاث سنوات فقط، وعلى المواطنين الاستفادة منه بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة.