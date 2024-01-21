مصدر بالتنمية المحلية: توجيهات للمحافظات بالتعامل مع مخالفات البناء الجديدة

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنَّ هناك توجيهات للوحدات المحلية بالمحافظات التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة بإزالتها في المهد واتخاذ إجراء قانوني بشأنها، إذ أنَّه غير مسموح بأي أعمال بناء أو تعلية دون ترخيص، مشددًا على أنَّه على المواطنين الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية بالبناء تنطلق خلال أيام تحديدا في 27 يناير الجاري.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ أي بناء مخالف وتعديات على أراضي الدولة بالبناء أو الأرض الزراعية أو الاستزراع السمكي والتعديات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية سيتمّ التعامل معها وفق الموجة 22 التي تشمل تلك الحالات، ومواجهة حالات التعد التي تمّ رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

مواجهة التعديات

وأشار المصدر إلى تضافر جهود كل الجهات لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات انفاذ القانون وتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد في تقرير يومي موثق بالحالات.

وشدد المصدر على اتخاذ اجراء رادع ضد أي مسئول يتسبب في حدوث مخالفات بشكل متعمد أو بسبب الإهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها.

جدول زمني لكل محافظة

وأشار إلى أنَّ الموجة 22 لإزالة التعديات تشمل جدول زمني لكل محافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، مؤكّدًا أنَّ وزارة التنمية المحلية شددت على المحافظات عدم السماح بإعادة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب والمخالفة.