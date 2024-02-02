وزيرا البيئة والبترول يبحثان التعاون للإعداد لمؤتمر مصر للطاقة «إيجيبس 2024»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تكامل جهود وزارتي البيئة والبترول في عدد من الملفات، في مقدمتها التوصل لإطار عمل لتطبيق تكنولوجيا ومشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه «CCUS» في مشروعات صناعة البترول والغاز، والتعاون في الإعداد لمؤتمر مصر للطاقة «إيجيبس 2024».

الحفاظ على البيئة وثرواتها

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع وزارة البترول من أجل النهوض الحفاظ على البيئة المصرية وثرواتها الطبيعية، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من النجاحات فى الفترة الماضية.

تشكيل مجموعة عمل من «البيئة» و«البترول»

وأشارت إلى أن اليوم المخصص للكربون خلال مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 سيتضمن عددا من الفعاليات منها جلسات حول خفض الكربون، والمسابقة الخاصة بالابتكارات، لافتة الى انه سيتم العمل على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والبترول، لتحديد المخرجات التى ستتنج من تلك الجلسات، وتشمل المخرجات، العمل على خلق مجموعة من الشباب لديهم من المعرفة والمهارة تمكنهم من التعامل مع قضايا المناخ وخفض الكربون.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة، تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: قطاع الكهرباء، قطاع النقل، وقطاع البترول.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن التعاون وتكامل الجهود القائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة هو الأفضل على الإطلاق والأكثر فعالية بفعل وجود رغبة وانفتاح من الجانبين على التعاون، موضحا أننا استطعنا تحقيق نتائج فاعلة في العديد من المجالات كالتعدين والتوافق البيئي لشركات قطاع البترول.

وأضاف «الملا»، أننا نستهدف مواصلة التعاون البناء بين الوزارتين في مجال جديد هو تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز خاصة، وأن قطاع البترول قام بدراسات لمشروعات تجريبية الفترة الأخيرة مع الشركاء العالميين والتفاعل مع عدد من الدول للتعرف على الممارسات والتشريعات الحاكمة لهذا المجال.

واتفق الوزيران على سرعة تشكيل مجموعة عمل من مسئولي وخبراء الوزارتين للخروج برؤية مشتركة لما سيجرى طرحه بشأن هذا الملف خلال جلسات مؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات في مؤتمر مصر للطاقة «إيجيبس 2024»، كما ستكون مجموعة العمل معنية بدراسة والوقوف على الطرق والمشروعات الأمثل لتطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والجدوى الاقتصادية وسبل التمويل والضوابط البيئية لها.