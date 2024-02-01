وزيرة البيئة توقع بروتوكولين مع مؤسسات مجتمع مدني لتعزيز منظومة إدارة المخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، وآخر بين وزارة البيئة والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تعزيز التعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية للتأكد من إعادة التدوير والتخلص من بقاياها الخطرة بطرق آمنة، من خلال تعاون الطرفين في بناء القدرات والترويج لأفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة.

ويهدف البروتوكول الثاني إلى رفع الوعي البيئي بنطاق القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار تعزيز جهود الجهاز لحماية البيئة طبقًا لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تشجيع الأنشطة المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث والحد من ظاهرة تراكم المخلفات.