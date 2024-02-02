علاج نزلات البرد في المنزل بأقل من 10 جنيهات.. 5 أعشاب لا غنى عنها

يصاب كثيرون خلال فصل الشتاء بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الامراض لفيروسية التي تحتاج لعلاجات كثيرة وطويلة الأمد، ينتج عنها الشعور بالتعب والإرهاق العام والخمول طوال الوقت، والبعض يفضل العلاج بأسرع وقت وأسهل الطرق.

ونستعرض 5 أعشاب لا غنى عنها في الشتاء، لعلاج نزلات البرد في الشتاء من المنزل وبأقل من 10 جنيهات، لأنها بها عناصر فعالة لديها القدرة على قتل الفيروسات، وفقًا للدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن».

القرفة

من المعروف أن القرفة تساعد على تدفئة الجسم ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا لإحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة، لذي هي قادرة على مقاومة أمراض الشتاء، كما أنها تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب وقد تعمل على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب المشهورة خاصةً في فصل الشتاء، إذ يساعد في رفع مستوي نسبة المناعة ومقاومة العدوى في الجسم، إذ يعمل على تدفئة الجسم.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على الوقاية وعلاج من نزلات البرد وتقليل الشعور بالبرد، فضلًا عن تقوية جهاز المناعة، كما أنه يعالج الصداع ويساعد على تحسين صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على إنقاص الوزن.

ورق الجوافة

يساعد ورق الجوافة على تحسين صحة الجهاز التنفسي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتقليل الإصابة بأمراض نزلات البرد، والتخفيف من السعال والتهاب الحلق، والالتهابات في الجسم، كما أن تحلية مشروب ورق الجوافة بالعسل يزيد من فوائدة.

الكركم

الكركم يعتبر من الأعشاب التي تعزز المناعة وتسهم في تدفئة الجسم، وتخفيف أعراض نزلات البرد، وتساعد على تحسين الهضم وصحة القلب،