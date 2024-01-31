حسام موافي يوضح أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد.. مشروب بـ«5 جنيهات»

تكثر خلال فصل الشتاء الإصابة بنزلات البرد والفيروسات التنفسية، والتي ينتج عنها شعورا بالإرهاق العام والصداع والخمول، ويتطلب ذلك الجلوس في المنزل لعدة أيام حتى تتحسن الحالة الصحية، ويتسألوا عن أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد.

أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد

توجد طرق سريعة وفعالة لعلاج نزلات البرد، من خلال تناول عشبة تحسن الوضع بشكل سريع، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نزلات البرد هي المرض الأكثر شيوعًا بين كثير من الناس، وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه من الأمراض الموسمية التي يصاحبها أعراض عدة أبرزها الدوخة والغثيان وسيلان الأنف وتصل للسخونة والإرهاق الكامل وتؤثر على الممارسات اليويمة الطبيعية للمصاب.

عشبة البردقوش بـ 5 جنيهات من العطار

الدكتور حسام موافي، قال إنه أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد، هي عشبة البردقوش، ويمكن شرائها من العطار مقابل 5 جنيهات وذلك لقيمته الغذائية، والتي تحد من نزلات البرد، ويمكن شرب البردقوش مغلي لأنه يوجد فوائد عدة في أوراق البردقوش، كما لها دور كبير وفعال في علاج وتخفيف أعراض أمراض نزلات البرد والإنفلونزا.

البردقوش.. أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن البردقوش يعد أسرع طريقة للتخلص من نزلات البرد لأنه يساعد في تخفيف السعال وسيلان الأنف، كما له دور في مكافحة الالتهابات في الحلق التي تسببها أعراض نزلات البرد وصعوبة البرد والألم البلعوم.