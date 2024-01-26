8 طرق بسيطة للتخلص من الأرق في فصل الشتاء.. ما علاقة الضوء الأزرق؟

يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم والأرق خلال فصل الشتاء، وعادة يكون السبب في ذلك انخفاض درجات الحرارة، أو بسبب مٌعاناتهم باضطرابات نفسية وجسدية، ما يجعلهم يشعرون بالخٌمول والكسل في اليوم التالي عند الاستيقاظ من النوم، والتقلبات المزاجية التي تجعلهم غير مٌرتاحين، ونستعرض خلال التقرير التالي، كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟، وفقًا لما نشر في صحيفة «The Times of India».

- التخلي عن القيلولة وسط النهار من أفضل الحيل التي يُمكن من خلالها التغلب على أرق الليل، لأن البعض يُفضل نوم عدد ساعات طويلة في منتصف النهار، ولتجنب التعرض لاضطرابات النوم في المساء يجب البُعد عنها.

- تحديد موعد مُنظم ومُحدد للنوم بشكل يومي، وذلك لتغيير الساعة البيولوجية في الجسم، لتتنبه لذلك بعد فترة، وتنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

- عدم الإفراط في تناول الطعام، لأن مُعظم الأشخاص يفضلون تناول الطعام للشعور بالدفء خاصةً الدسمة، وذلك يؤدي للإصابة باضطرابات في النوم، لذا يجب تناول وجبات خفيفة كل يوم قبل التوجه للنوم على الأقل بساعتين، حتى لا يشعرون بحرقة في المساء وتُسبب لهم الأرق.

- تجنب التعرض لأي ضُوء أزرق الذي يصدر من الشاشات الإلكترونية، على الأقل قبل ساعة أو اثنين من النوم.

- تجنب التدخين وشرب الكافيين طوال اليوم خاصةً قبل النوع بساعات قليلة.

- تجنب وضع المدفأة بقرب من السرير، لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يُجبر الأشخاص على الاستيقاظ أكثر من مرة في الليل وذلك يُسبب الأرق والاعتياد على الاستيقاظ.

- الحفاظ على التعرض للشمس خلال فصل الشتاء، للمساعدة على النوم بشكل أفضل، وتحفيز الجسم على إنتاج «هرمون الميلاتونين» للمساعدة على الاسترخاء والنوم.

- تجنب الأضواء القوية والعالية، لأنه يٌعق النوم.