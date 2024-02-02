مركز مصر لريادة الأعمال يوفر المقررات التدريبية لرواد الأعمال باللغة الإنجليزية

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني، التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي يقدم عدة ورش وتدريبات لرواد الأعمال والشباب.

تدريب وتطوير قدرات الشباب

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المركز التعليمي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة، مؤكدة أهمية تدريب وتطوير قدرات الشباب الذين يعدوا العنصر الفاعل في المجتمع.

أضافت أن المركز يقدم كذلك محتوى تعليميا للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب، مؤكدة أن أعمال مركز مصر لريادة الأعمال تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.

مركز مصر لريادة الأعمال به مستويات متدرجة للمقررات التدريبية

من جهتها، أوضحت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن المركز يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوي أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، مشيرة إلى أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية، بإجمالي 24 مقررا، وجار العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة وجاري تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.

وأضافت زكي أنه باستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.