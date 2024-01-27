أطفالنا سفراء التنمية المستدامة.. ورشة في معرض الكتاب 2024

تتواصل فعاليات الورش الفنية والثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

قصور الثقافة في معرض الكتاب

في ركن الورش التفاعلية قدمت جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل لقاء مع الأطفال بعنوان «أطفالنا سفراء التنمية المستدامة»، وشاركت معهم بكتابة بعض العبارات التي تتحدث عن مفهوم التنمية المستدامة، موضحة أنها تعني الحفاظ على الموارد وتنميتها لتستفيد منها الأجيال القادمة، وتحدثت عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها التنمية المستدامة مثل القضاء على الجوع، التعليم الجيد، القضاء على الفقر، المعرفة والابتكار والبحث العلمي، المياه النظيفة والحياة الصحية، تطوير الصناعة.

كما ناقشت معهم دور الدولة في تطوير هذه الخدمات، وإنشاء عدد من المشروعات القومية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي ركن الورش الثقافية نفذت كل من سهام محمد وشهد عيد مجلة بعنوان «الأمثال الشعبية» تضمنت عددا من الأمثال الشهيرة وأصل كل مثل والمناسبة التي قيل فيها، ودون الأطفال معلوماتهم المستفادة من الورشة على كروت قاموا بلصقها على لوحة فنية.

كما قدمت إيمان محمد، ورشة عمل برواز مجسم، متعدد المستويات، باستخدام كانسون ملون، وصور المانديلا، ومسدس شمع، وورق ناصيبيان.

بجانب ذلك أقيمت ورشة رسم مجسم للوحات باستخدام الصلصال الملون وقدمتها كريمة الديب، بينما نفذت رانيا شلتوت من خلال ورشة «إعادة التدوير»، عروسة من القفاز بقماش الجوخ الملون والخيط الصوف وتدريب الأطفال على كيفية رسم العروسة وقصها وتوضيح معالم وجهها بالخيوط، إلى جانب ورشة رسم على الوجه وقدمتها نجوى إبراهيم.

الفعاليات تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل، من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مشاركة مميزة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور.