محطة مياه الأميرية تجتاز مراجعات تجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نجاح محطة مياه الأميرية في اجتياز كل المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد اعتماد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالي.

وتعد محطة مياه الأميرية أحد أكبر محطات إنتاج المياه التابعة للشركة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 440 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم ما يقرب من مليون ومائة ألف نسمة بمناطق الزيتون، مصر الجديدة، الأميرية، الوايلي، حدائق القبة، غمرة، مدينة نصر، الزاوية الحمراء، الشرابية، وطريق النصر.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة لا تدخر أي جهد في تزويد محطاتها بكل عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد في كافة مجالات وقطاعات الشركة، تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.