«التنمية المحلية» تواجه خطورة الزواج المبكر والتنمر في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير وحدات السكان في محافظات القليوبية ودمياط والبحيرة لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، ضمن توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

ففي محافظة القليوبية، نظّمت وحدة سكان كفر الجزار ندوة توعية في إطار تفعيل مبادرة قيم واخلاق من خلال التحفيز الديني لاستيعاب القيم الاخلاقية والإنسانية التي حث عليها الدين لأجل مجتمع راقى تجمعه العلاقات الانسانية ممتزجة بالاخلاق والتعليم الدينية السامية، والتي تهتم بالفرد والمجتمع ما ينشأ عنها مجتمع ديني مترابط يجد حلول لمشاكله، ويستوعب جميع أفراده على كل المستويات الاجتماعية، ما يعلو من القيم والأخلاق التي هي الركيزة لبناء مجتمع قوي.

خطورة التنمر

كما قامت وحدة سكان حي غرب شبرا الخيمة بتنظيم ندوة توعية بمقر مسجد الصفا المحمدي عن الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، وفي محافظة دمياط نظمت وحدة سكان ميت أبوغالب ندوة توعية عن التنمر بالمستشفى المركزي، تناولت أشكال التنمر وأسبابه، والفئة المعرضة للتنمروأعراض التعرض له، والآثار السلبية علي المتنمر والمتنمر عليه، وكيفية التعامل مع التنمر، كما تم التحدث عن وسائل تنظيم الأسرة المتوفرة بالمنشآت الصحية.

خطورة الزواج المبكر

وفى محافظة البحيرة قامت وحدة السكان بمركز ومدينة إيتاي البارود بعقد ندوة بعنوان «القضية السكانية وأبعادها» بمركز الشباب بقرية ششت الأنعام، وتناولت الندوة تعريف القضية السكانية وأبعادها، ومدى خطورة الزواج المبكر على القضية السكانية، والطلاق ومدى خطورته على القضية السكانية، وزيادة المواليد ومدى تأثيرها على القضية السكانية.