حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. اختبارات للمتقدمين لـ91 وظيفة قيادية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 يناير الماضي حتى 2 فبراير الجاري.

السبت 27 يناير

وتضمن حصاد الوزارة، بدء اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة لشغل 91 وظيفة قيادية على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

الاثنين 29 يناير

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات بشان استمرار الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة أكثر من 600 مخالفة بناء، وإزالة 185حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 706 أفدنة، كما تم إزالة 12 حالة استزراع سمكي بمساحة 90 فدانا ببورسعيد.

الثلاثاء 30 يناير

زار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية، مثمنا الجهود المبذولة من المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية في عدد من المجالات المهمة، حيث احتفلت مؤخرا بمرور 45 عاما على تواجدها في مصر.

كما قام وزير التنمية المحلية بزيارة مقر وزارة الزراعة والأغذية والغابات والسياحة البافارية،، معربا عن تطلع الوزارة للتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لعقد دورات تدريبية للكوادر المحلية في مصر، تحت رعاية مؤسسة هانس سايدل الألمانية.

الأربعاء 31 يناير

واصل وزير التنمية المحلية لقاءاته مع كبار المسؤولين في ولاية بافاريا، وأشاد بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الشركات الألمانية في الدولة المصرية وعلى رأسها مشروعات شركة سيمنز والقطار السريع وفي عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى، معربا عن التقدير الذي تكنه مصر للصناعة الألمانية التي تعد جزءا مهما من تعزيز قوة الاقتصاد المصري.

الخميس 1 فبراير

عقد وزير التنمية المحلية عدداً من الاجتماعات مع قيادات الإدارة المحلية بولاية بافاريا الألمانية للتعرف على التجربة الألمانية في إدارة شؤون السكان بالولاية وتقديم الخدمات في القطاعات الخدمية اليومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الجمعة 2 فبراير

التقى وزير التنمية المحلية مع رئيس شركة سبكتر المحدودة راينهارد برودريشت، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا حماية البيئة، وتم استعراض مجالات عملها فيما يخص تقييم وإدارة المخاطر ومواجهة الأزمات والتعرف على أنظمة الإنذار المبكر للأمطار الغزيرة غير المتوقعة والتقنيات المبتكرة وقت الفيضانات واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأضرار.