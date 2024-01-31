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«التنمية المحلية»: بدء تنفيذ محطة وسيطة لنقل المخلفات الصلبة بمصرف كيتشنر

كتب:

وائل فايز
11:44 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تنفيذ محطة وسيطة لنقل المخلفات الصلبة بمصرف كيتشنر بالدقهلية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنَّه تمّ الانتهاء من تسليم موقع المحطة الوسيطة بمدينة نبروه بالدقهلية للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات للبدء في تنفيذ الأعمال.

وأضاف آمنة أنَّ مساحة قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة تبلغ 2 فدان بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة أخرى.

وأوضح أنَّ المشروع يسهم في تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية والبالغ عددها 29 قرية، مشيرًا إلى أنَّ هذا المشروع يأتي في سياق حرص الدولة المصرية على تحسين جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.