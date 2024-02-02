«حماة الوطن» بمطروح: تجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين عام حزب حماة الوطن بمطروح، أنه جرى تجهيز 9 عرائس، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك عقب ترشيحهن ضمن الأكثر احتياجا، وذلك في إطار مساعدة غير القادرين، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تجهيز عرائس من الأولى بالرعاية وذوي الهمم

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، إن عرائس مطروح من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من المقيمين في عدد 3 مراكز ومدن السلوم وسيدي براني ومرسى مطروح، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات التي تحتاج إلى رعاية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اهتمام الحزب بدعم غير القادرين من أبناء محافظة مطروح، خاصة تجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية، في ظل اهتمام الحزب بالتعاون مع وزارة التضامن في دعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيهات من القيادة السياسية بمساندة الشباب المقبلين على الزواج.

مبالغ مادية وأجهزة كهربائية للعرائس

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه جرى توزيع أجهزة كهربائية ومفروشات ومبالغ مادية عبارة عن 4000 جنيه لكل عروس، وتم نقل الأجهزة الكهربائية لمنازل أسرهن على نفقة حزب حماة الوطن، بحضور تيسير دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، ومواصلة التنسيق الكامل مع وزارة التضامن لاستمرار دعم جهاز الشباب خلال الفترة المقبلة.