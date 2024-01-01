تسليم 37 سماعة طبية وتجهيز 5 عرائس في احتفالية «نحن قادرون» ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة نهضة بني سويف، وبالتنسيق مع مديريات: التربية والتعليم، الثقافة، الشباب والرياضة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت شعار "نحن قادرون".

تسليم 37 سماعة طبية لذوي الإعاقة السمعية في بني سويف

وخلال الاحتفالية، سلم المحافظ، 37 سماعة طبية لذوي الإعاقة السمعية، للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع، بجانب تسليم عدد من أجهزة العروس لعدد 5 فتيات شملت أجهزة كهربية ومنزلية، وعقود تمويل لمشروعات صغيرة، والتي تكفلت بها مؤسسة نهضة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع التضامن ووحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد ورشة للصناعات الحرفية واليدوية

وتفقد معرض وورشة عمل لصناعات حرفية ويدوية، بقاعة الدور الأرضي، والذي أقامه قسم التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة بفرع ثقافة بني سويف بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم، والذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات شملت، مشغولات يدوية وحُلي وغيرها من المنتجات.

تخللت الاحتفالية ندوة توعوية تضمنت الإشارة إلى أهمية المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية والتعريف بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات والقوانين والإجراءات التي تمت اتخاذها في هذا الجانب، في ملفات الدعم والرعاية والدمج والتمكين والعمل وغيرها من الملفات والخدمات المقدمة لدعم ورعاية هذا الفئة الهامة من المجتمع.