أية جمال الدين تكشف عن مفاجآت «DMC» في عيد ميلادها.. «تجهيز عرائس وفرص عمل»

قالت الإعلامية أية جمال الدين، إنها عاشت 6 سنوات وسط بيتها وعائلتها بمحطة «DMC»، وأن الإخلاص والتفاني هي السمة الأساسية لكل العاملين بالمحطة لتقديم كل ما هو يليق بالمشاهدين، كاشفة عن مفاجأة احتفالات اليوم، وهي تقديم عدد من الجوائز العينية والخدمية المقدمة من المحطة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

جوائز عينية وخدمية بمناسبة عيد ميلاد «DMC»

وأضافت «جمال الدين» في حديثها خلال الاحتفالية التي تقيمها فضائية «DMC» بمناسبة مرور 6 أعوام على افتتاحها، أن الخدمات المقدمة اليوم من المحطة ستشمل تجهيز عرائس وترميم عدد من المنازل وتدبير عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل فضلًا عن إعانات مادية شهرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

أية جمال الدين: كل سنة و «DMC» دايما متألقة وكبيرة وناجحة

وهنأت الإعلامية أية جمال الدين مذيعة برنامج 8 الصبح المشاهدين والعاملين بفضائية «DMC»، بمناسبة عيد ميلاد المحطة التليفزيونية، متابعة «كل سنة و«DMC» دايما متألقة وكبيرة وناجحة.