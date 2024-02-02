إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير من تصنيف «ويبومتركس»

أعلن تصنيف «ويبومتركس»، عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، والتي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتائج هذه النسخة من التصنيف تشهد زيادة جديدة في عدد المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة في التصنيف، مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، إذ جرى إدراج 78 مؤسسة تعليمية مصرية بالتصنيف لعام 2023، و76 مؤسسة في عام 2022، لافتًا إلى التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية في الترتيب أيضًا.

تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس ما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية.

ونوّه «عاشور» بأن تقرير ويبومتركس أوضح تواجد 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى التصنيف الذي يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، كما جاءت جامعتا الإسكندرية والقاهرة ضمن قائمة أفضل «500» جامعة.

«الإسكندرية» أول الجامعات المصرية

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة الإسكندرية في المركز الأول بين الجامعات المصرية بالحصول على المركز «492» على مستوى العالم، تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني محليًا بالترتيب «499» عالميًا، ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث محليًا بالترتيب «828» عالميًا، وجامعة عين شمس في المركز الرابع بالترتيب «893» عالميًا، وجامعة المستقبل في المركز الخامس محليًا بالترتيب «930» عالميًا، وجامعة الزقازيق في المركز السادس محليًا بالترتيب «976» عالميا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز السابع بالترتيب «1074» عالميًا، وجامعة بنها في المركز الثامن محليًا بالترتيب «1106»، وجامعتي أسيوط والأزهر في المركز التاسع محليًا بالترتيب «1133» عالميًا، وجامعة طنطا في المركز العاشر محليًا بالترتيب «1254».

كما ضمت قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة في التصنيف عدد من الجامعات المصرية وهي، «جامعة كفر الشيخ، جامعة المنوفية، جامعة حلوان، جامعة المنيا، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة البريطانية بالقاهرة، جامعة دمياط، وجامعة بورسعيد، جامعة النيل، جامعة سوهاج، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مدينة السادات، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة فاروس، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر الدولية».

وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ«CSIC» وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف ويبومتركس العام تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري «يناير ويوليو» من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية.