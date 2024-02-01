رئيس جامعة بنها: مركز إبداع مصر الرقمي يسعى لدعم الشباب على التميز

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحفل الختامي لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها وعمداء ووكلاء وأساتذة وطلاب كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية المشاركة بالملتقى.

مركز إبداع مصر الرقمي

قال رئيس جامعة بنها إن مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها، يأتي في إطار الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المُبتكرين والنوابغ، من خلال الاستثمار في البشر ودعم ريادة الأعمال لتواكب الثورة الصناعية الرابعة، التي ستؤدي إلى اختفاء العديد من الوظائف واستحداث وظائف أخرى.

مساحة من الإبداع

وأشاد رئيس الجامعة بأعمال الطلاب المشاركين بالملتقي التي خلقت مساحة من الإبداع داخل الجامعة في مختلف المجالات التي تضمنها الملتقى.

قالت الدكتورة هبة صالح، إن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها، يهدف إلى خدمة الشباب والخريجين من الجامعة للتشجيع على التميز والإتقان لدى الطلاب.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، إن ملتقى الجامعات المصرية يهدف إلى تنمية الإبداع والتواصل بين الطلاب على مستوى الجامعات المصرية، حيث شارك 350 طالبا من 10 جامعات مصرية قدموا العديد من الأعمال الإبداعية على مدار 5 أيام متواصلة، مُشيدا بالدعم الذي قدمته إدارة الجامعة لنجاح الملتقى.

شهد الحفل تكريم الزميل حسن صالح الصحفي بـ«الوطن»، ومدير مكتب الجريدة بالقليوبية علي جهوده في التغطية الإعلامية للملتقى وباعتباره أحد خريجي الكلية، كما تم تكريم عددا من الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية.

وشهد الحفل تنظيم حفل موسيقي قدمه فريق الكورال والموسيقي بجامعة بنها وشارك فيه العديد من الطلاب المشاركين بالملتقي من الجامعات المصرية وتقديم الدروع وتكريم المشاركين.