وزارة الداخلية تداهم وكرا ينصب على المواطنين بكارنيهات مزورة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمي ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الإستفادة المادية والاجتماعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزته (33 كارنيه مزورين باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود مزورة وخالية البيانات منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاته – جهاز هارد ديسك– طابعة حاسب آلي - وحدة ذاكرة نقالة فلاش ميموري تستخدم في عملية التزوير) وبفحص الأجهزة المضبوطه فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.