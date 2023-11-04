القبض على متهم بغسل 3 ملايين جنيه من نشاط الاحتيال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء سيارة ودراجة نارية.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .