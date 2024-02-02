أسباب قد تحول «البرفيوم» إلى متفجرات.. 3 حالات احترس منها

العطور منتج تجميلي يتكون من مواد طبيعية أو صناعية، كما يمكن أن تكون مزيجا من الاثنين، وعادة نتعامل مع زجاجة العطر دون حذر، إلا أنها في بعض الأحيان تهدد بالانفجار، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار هذه الحالات، ووفقا لموقع «fire safety»، وموقع «Auto desk»، نستعرض بعض مسببات انفجار زجاجة البرفيوم.

زجاجة العطر الشفافة

زجاجات العطور الشفافة معرضة للانفجار بشكل كبير، فالمكونات الداخلية تكون واضحة أمام الضوء ولا يعكسه عنها أي لون، ما يحفز امتصاص الحرارة للداخل، وبالتالي تنفجر الزجاجة، وعلى هذا إذا كنت تمتلك زجاجة العطر شفافة اللون، لابد من لفها برقائق الألومنيوم «الفويل»، حتى تحميها من الانفجار.

الاحتفاظ بالبرفيوم في السيارة

عادًة ما يترك أصحاب السيارات زجاجة من العطر بداخلها، ولكن هذا التصرف يشكل خطورة بالغة على السيارة، فتعرض زجاجة العطر للحرارة المنعكسة عن اللوح الزجاجي في السيارة، يؤدي بشكل كبير إلى تركيز الحرارة على المكونات العطرية المتمثلة في الكحول والبارافين سريعي الاشتعال، ما يؤدي إلى انفجار الزجاجة، ومن الممكن أن يؤدي ذلك الانفجار العطري إلى تلف السيارة وتدميرها، وعلى هذا يفضل عدم وضع البرفيوم في السيارة، واصطحابه إلى المنزل وحفظه بمكان بارد.

مواجهة العطر بالحرارة بشكل مباشر

المواد المشتعلة التي يحتوي عليها البرفيوم، والمتمثلة في كل مكوناته بداية من الزيت العطري وحتى الكحول، تجعل منه مادة خطيرة للغاية عند قربها من الحرارة، حيث يمكن أن تنفجر زجاجة العطر فور وجودها على مقربة من مصدر لهب، وقد تؤدي للتشوه إذا كان الانفجار على مقربة من أشخاص.

ويجب حفظ العطور في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن الضوء والحرارة أو اللهب، حتى لا تعرض نفسك ومن حولك للخطر.