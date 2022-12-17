«العطر البلدي» من حقول المنيا إلى أوروبا.. أجمل برفانات في العالم

«العطر البلدي»، نبات ذو رائحة ذكية، يزرع بكثافة في عدد من قرى الظهير الصحراوي الشرقي بالمنيا، خاصة في «الشيخ حسن» بمجلس قروي أبو عزيز بمطاي.

يستمر المحصول في الأرض لمدة 4 أشهر، وفي أبريل يتم حصاده، ثم تأتي مرحلة العصر، وتحويل الأوراق شديدة الخضرة إلى زيت عطر بلدي خام يُصدّر لعدة دول حول العالم تشتهر بصناعة الأدوية والعطور والبرفانات ذات الماركات الشهيرة.

يدخل في صناعة العطور ومستحضرات التجميل

قال حمدي الوزير، مزارع محاصيل نباتات عطرية في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عددًا كبيرًا من الأهالي بالقرية يبدأون زراعة محصول العطر البلدي من أول نوفمبر حتى مطلع ديسمبر، ويتم الحصاد في شهر أبريل، بعدها يتم نقل المحصول إلى العصارات، لاستخلاص الزيت الخام، الذي يتم بيعه لتجار وسطاء لتصديره للعديد من الدول حول العالم، حيث يدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور العالمية.

رائحة المحصول تنعش المسافرين بالطريق الصحراوي

وأضاف حمدي الوزير، أنه خلال فترة إنبات محصول العطر البلدي، تفوح الرائحة الذكية وتنشر في أرجاء القرية، حتى أن مستخدمي الطريق الصحراوي الشرقي القديم يشعرون براحة نفسية وبهجة حينما يستنشقون الرائحة المنبعثة بقوة من حقول العطر البلدي المتاخمة للطريق خلال فترة الإنبات، حيث تفوح الرائحة بشكل قوي طوال فترة الزراعة.

وقال محمد أبو بكر مزارع، لـ«الوطن»، إن العطر البلدي، من أهم محاصيل النباتات العطرية، تبلغ إنتاجية الفدان الواحد من العطر البلدي نحو 15 كيلو من الزيت الخام بعد استخلاصه داخل العصارات، قبل بيعه وتصديره إلي الخارج، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ويتراوح سعر كيلو زيت العطر البلدي ما بين 900 إلى ألفين جنيه حسب العناية به وجودته، فيما تبلغ تكلفة الفدان نحو 15 ألف جنيه شاملة كافة مصاريف الزراعة.

الجدير بالذكر، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل في شهر مارس الماضي، وفد التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، لمتابعة أنشطة المكون من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، والخطوات الخاصة بالمرحلة المقبلة فيما يخص تكتلي العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، حيث أجرى الوفد حوارا مع مزارعي النباتات الطبية العطرية بمركز مطاي للعمل على دعمهم وحل مشاكلهم والنهوض بهذه الزراعات الهامة.