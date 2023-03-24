ما حكم وضع العطر في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: ما حكم وضع العطر في رمضان؟، مؤكدة أن وضع العطر لا يبطل الصيام، لافتة إلى أن استخدام الصائم للعطور والتطيب بها خلال نهار رمضان، لا يُفسد الصوم ولا شيء فيه، لكن من الأفضل مراعاة هذا الأمر.

وكان قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول «ما حكم وضع العطر في رمضان؟، وما حكم التطيب في نهار رمضان وهل العطر يبطل الصيام؟»، مؤكدة أن استخدام العطر خلال الصيام في نهار رمضان لا يُفسد الصوم، ولا يُفطر الإنسان، منوهة بأنه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، إلا أنه يجب مراعاة ألَّا يصل شيئا من الطيب إلى جوف الصائم.

ما حكم وضع العطر في رمضان؟

وذكرت دار الإفتاء في ما حكم وضع العطر في رمضان؟، أن استعمال العطر خلال نهار رمضان ليس من المفطرات ويدل على جوازه عدم وجود دليل ينهي عنه، ولأنه ليس أكلا أو شربا أو في معناهما، مشيرة إلى أن من يضع العطر يضعه حتى يتطيب وهذا شيء مطلوب ولكن الأفضل ألا تبالغ المرأة في وضع العطر حتى لا يصل الرذاذ من هذه العطر الى الفم أو الأنف وهذا هو الذى يخشى منه لذلك وضع العطر لا يفسد الصوم ولكن نعتدل في وضع العطر في نهار رمضان.

وفي إجابتها عن ما حكم وضع العطر في رمضان؟ أوضحت الدار مبطلات الصيام، مؤكدة أنه تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط 3 وهي أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.