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«يونيسيف»: أعراض خطيرة تظهر على أطفال غزة.. نوبات هياج وفزع مستمر

كتب:

ماريان سعيد
04:26 م | الجمعة 02 فبراير 2024
أطفال غزة

أطفال غزة

أشارت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم، إلى أن 17 ألف طفل في غزة، وجدوا أنفسهم بدون ذويهم سواء استشهدوا أو انفصلوا عن عائلاتهم بالكامل خلال العداون المستمر على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

أعراض مقلقة تظهر على أطفال غزة

وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيانها، بأن جميع الأطفال تقريبا في قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي نظرا لتأثر صحتهم النفسية بشكل كبير خلال الأحداث.

وكشف جوناثان كريكس، مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن أعراض خطيرة تظهر على أطفال غزة تتمثل في «مستويات عالية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، وعدم استطاعتهم النوم، فضلا عن مرورهم بنوبات هياج عاطفي وفزع مستمر في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف».

يونيسيف: جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى الدعم النفسي

وأفاد جوناثان، بأن تقارير يونيسف قبيل الحرب أشارت إلى حاجة 500 ألف طفل للدعم النفسي، ولكن بعد الحرب التقديرات تؤكد أن جميع الأطفال في غزة يحتاجون إلى هذا الدعم، لما يصل لأكثر من مليون طفل.

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«يونيسيف»: أكثر من مليون طفل في غزة يحتاجون دعما نفسيا
بقلم ماريان سعيد