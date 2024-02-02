أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: نتنياهو سيدفع ثمن الحرب على غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينوي الاستمرار في حربه وعدم الخضوع لقرارات وأوامر محكمة العدل الدولية مشيرًا إلى أن نتنياهو يعتبر أن الحرب على غزة هي معركته الشخصية وأنه حال نهايتها سيدفع ثمنا كبيرا.

نتنياهو سحب قوات من شمال غزة للتضليل

وأوضح الرقب لـ«الوطن» أن نتنياهو سحب قوات من شمال غزة للتضليل فرغم خطته لاستمرار الحرب فإنه ينوي تقليل قوة القتل في القطاع بإنشاء معسكرات ومناطق عازلة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن كل شيء وارد في هذه الحرب التي يشنها نتنياهو على قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب إبادة جماعية

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والتي تسببت حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.