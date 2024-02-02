الزواج هو رباط مقدس يجمع بين طرفين قررا أن يكملا طريق الحياة سويا، ومنهم من لا يفكر في حقوق الآخر أو حتى نفسه، وقبل عقد القران يبدأ كل طرف في تسجيل حقوقه في قائمة المنقولات التي تضمن حق الزوجة وهي عرف شرعي في مجتمعنا، ومن بينها «مؤخر الصداق»، الذي يكتبه البعض في إيصال أمانة، اعتقادًا منهم أنه يضمن حقها أكثر من القائمة.

مؤخر الصداق

وحال الخلاف وضيق العيش بينهم، ستجد الجملة الأشهر في محكمة الأسرة «استحالت العشرة بيننا»، وتبدأ الزوجة في البحث عن كامل حقوقها بعد أن فشلت في ردها بالود، وهنا يبدأ كل طرف في الشد والجذب حال رد مؤخر الصداق ويبقي القاضي والقانون هما الفيصل بين الزوجين، وتبدأ التساؤلات هل إيصال الأمانة يحفظ حقوق الزوجة مثل قائمة المنقولات؟

ردت أسماء محمد المحامية المختصة في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، عبر «الوطن» على تساؤل هل إيصال الأمانة يحفظ حقوق الزوجة مثل قائمة المنقولات؟

هل مؤخر الصداق يكتب في إيصال أمانة؟

قبل عقد القران تبدأ بعض العائلات بتوقيع الزوج على ورق إيصال أمانة اعتقادًا منهم أنه هو الضمان الأفضل في حفظ حق ابنتهم في مؤخر الصداق حال الانفصال ووقوع الطلاق، والذي يجهلونه هو أنه لا يمكن حفظ حقوق الزوجة في إيصال أمانة بعيدًا عن قائمة المنقولات التي تعتبر المستند الرسمي لضمان حقوق الزوجة أمام محكمة الأسرة.

إذ يمكن إثبات مؤخر الصداق فقط، داخل قسيمة الزواج، ولا يمكن لأي أحد إثباته بغيرها، لأن في حالة تم الطلاق ورفض الزوج رده واستولى عليه، بذلك لم تتحقق الجريمة المعروفة بـ«خيانة الأمانة» التي تضمن الحق الذي كتب بداخله، لضمان مؤخر صداق للزوجة، لأن جريمة خيانة الأمانة التي يعاقب علبها القانون بقصد الإخلال بإيصال الأمانة تقتضي بالعقاب هو أن يتسلم المتهم المال بشكل فعلي على سبيل الأمانة وليس المال على أنه ضمان كمؤخر للصداق.