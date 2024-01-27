احذري تجاهلها.. 3 خطوات تضمن حق الزوجة في قائمة المنقولات

تعتبر «قائمة المنقولات» من أهم مستلزمات إتمام أي زيجة، وهي الوثيقة التي يتم تحريرها من قبل أهل العروس، ويوقع عليها الزوج، لضمان حقها في المنقولات الزوجية في المنزل بعد الزواج، وتعد «عرفًا شائعًا» ويلزم الزوج بردها حال حدوث الطلاق.

في بعض الأحيان لا يفكر أهل العروس في أن ابنتهم قد تتعرض لمشاكل لاحقًا، ويرفضون كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية أثناء عقد القران، وعند الانفصال بشكل رسمي تبحث الزوجة عن حقها في منقولاتها، ونستعرض خلال التقرير التالي، كيف تستعيد الزوجة حقها في منقولاتها الزوجية في حالة عدم وجود قائمة.

إثبات المنقولات بشهادة الشهود

عادل أسعد، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، يقول لـ«الوطن» إن محكمة الأسرة في هذه الحالة تلجأ لشهادة الشهود، ولكن بعد عدة إجراءات ليكون حكم قضائي لصالح الزوجة، سوا المنقولات الزوجية أو بتقدير مادي شامل «العفش وكافة المنقولات»، حال عدم كتابة قائمة للمنقولات قبل الزواج أو رفض توقيع الزوج عليها كما يحدث في كير من الأحيان.

ما هي قائمة المنقولات الزوجية الافتراضية؟

وفي حالة عدم وجود ما يثبت للزوجة حقها سوا الطلاق يتم بعد عام أو 20 عاماً، يحق لها أن تقيم دعوى لرد «المنقولات الافتراضية» في محاكم الأسرة، وتقيم الدعوى بالمحكمة التابعة لمحل مسكن الزوجية، وذلك يتم بدون القائمة أو أي مستندات أخر.

وأضاف «أسعد» أنه عند بحث الزوجة عن حقها في قائمة المنقولات يوجد عدة خطوات، وهي كالتالي:

3 خطوات للحصول على قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية

- تقوم المدعية بإثبات محتويات شقة الزوجية، داخل بيان لقائمة المنقولات المذكورة في صحيفة الدعوى المُقامة.

- صحيفة الدعوى تثبت بها الزوجة محتويات الشقة سواء التي اشترتها أو الزوج، في الدوائر القضائية في محكمة الأسرة تعتبر حق للزوجة لتفصيل المنقولات، ويلزم على الزوج ردها.

- بعد إثبات محتويات الشقة، تطلب محكمة الأسرة شهادة الشهود من الطرفين، لمعرفة إذ كان ما سجل من قبل الزوجة صحيح أم لا، وإعادة النظر في ذلك، وحال إثبات صحة قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية، يعتبر قاضي الجلسة إن ما ذكرته داخل الصحيفة هو قائمة منقولاتها والحكم لها في نفس الجلسة.