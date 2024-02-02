مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن: «بايدن» ندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمر تنفيذي مهم للغاية باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذي يثبت تورطهم في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن شديد اللهجة تجاه هذا الأمر، وقال إن هذا أمر غير مقبول وأن عنف المستوطنين الإسرائيليين فاق كل الحدود في الضفة الغربية، ويجب إيقاف ذلك وأن الإدارة الأمريكية لطالما حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وتابع: بحسب وصف الخارجية الأمريكية بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية، وكان بناء عليه يجب أن تتدخل الإدارة الأمريكية في ذلك، وتلا مباشرة الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بيان من الخارجية الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، 3 منهم تمت محاكمتهم أمام جهات الاتصال في إسرائيل.