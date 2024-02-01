إسرائيل تهاجم جو بايدن بسبب معاقبة مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

رد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والتي أصدر فيها جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ونفى مكتب بنيامين نتنياهو أن يكون هناك أي أعمال عنف من قِبل المستوطنين الإسرئيليين، قائلًا إنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين، والغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمين بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد المخالفين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

جو بايدن يفرض عقوبات مالية ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع على عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات، ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان «بايدن»: «إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».

«سموتريتش» يهاجم الرئيس الأمريكي

بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، وهو ضمن الوزراء المتطرفين الرافضين لسياسة «نتنياهو»، رد على تصريحات جو بايدن قائلًا إن حملة عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية لتشويه سمعتنا.

وهاجم «سموتريتش» تصريحات «بايدن» قائلًا: «من العار أن تتعاون حكومة بايدن مع الشائعات بشأن عنف المستوطنين».

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.. مسلسل مستمر

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية انتهاكات بحق الفلسطينيين، ويقتحمون المنازل والمحلات، ويرتكبون كافة أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وخلال عام 2023، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 آلاف و276 فلسطينيًا، بينهم 4876 بعد السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى.