تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم ولطفي لبيب وبشارة في مهرجان الأقصر

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 و15 فبراير، تكريم عدد من الفنانين.

تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وتكرم إدارة مهرجان الأقصر كل من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والفنان لطفي لبيب والمخرج خيري بشارة.

وتنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يوم 9 فبراير وتمتد حتى يوم 15 فبراير.

وكانت إدارة المهرجان قامت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في إعلان لتضامنها الكامل معها، حيث تحمل الدورة الحالية اسم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز.