تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم ولطفي لبيب وبشارة في مهرجان الأقصر
كتب:
بسمة شطا
تصوير:
عبد الحافظ السيد
05:40 م | الجمعة 02 فبراير 2024
حسن الرداد وإيمي سمير غانم
قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 و15 فبراير، تكريم عدد من الفنانين.
تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم
وتكرم إدارة مهرجان الأقصر كل من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والفنان لطفي لبيب والمخرج خيري بشارة.
وتنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يوم 9 فبراير وتمتد حتى يوم 15 فبراير.
وكانت إدارة المهرجان قامت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في إعلان لتضامنها الكامل معها، حيث تحمل الدورة الحالية اسم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز.