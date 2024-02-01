بينهم وفاء عامر ورياض الخولي.. نجوم بأوجه متعددة في رمضان 2024

أيام قليلة تنفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني، الذي يُعد الأهم على مائدة المواسم الدرامية التي ينتظرها الجمهور، حيث بدأت الخريطة النهائية للمسلسلات ترسم ملامحها، وظهر خلالها عدد من الفنانين الذين يقدمون للجمهور أدوارا مختلفة في تحدٍ كبير لهم.

وتكشف عنهم «الوطن»، في التقرير التالي:

رياض الخولي

يشارك الفنان رياض الخولي فى الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسلي «صيد العقارب»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، إلى جانب مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي.

مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، ميرهان حسين، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وفاء مكي، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.

ويضم مسلسل «صيد العقارب» عدد كبير من الفنانين وهم غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماهر، منال سلامة، ميار الغيطى، وآخرين من تأليف باهر دويدار واخراج أحمد حسن.

وليد فواز

كما يظهر الفنان وليد فواز بأكثر من وجه في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسلي «ألف ليلة وليلة» مع الفنان ياسر جلال، بالاضافة لمسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعدما حقق نجاح جماهيري كبير مؤخرًا من خلال مسلسل «صوت وصورة» مع الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل «ألف ليلة وليلة»، من بطولة ياسر جلال، أحمد بدير، شيري عادل، ياسمين رئيس، أيتن عامر، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، وآخرين من تأليف أنور عبد المغيث، واخراج اسلام خيري، وإنتاح ميديا هب - سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، ميرهان حسين، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز، وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق وانتاج سينرجي.

وفاء عامر

كما تشارك الفنانة وفاء عامر، في بطولة مسلسلي «ألف ليلة وليلة» مع الفنان ياسر جلال، وتجسد شخصية والدته، بالاضافة لمسلسل «حق عرب»، وتجسد خلاله شخصية صاحبة محل خشب، مع الفنان أحمد العوضي.

سلوي عثمان

وتظهر أيضًا الفنانة سلوي عثمان في وجهان بالموسم الرمضاني 2024، وهما مسلسلي «المعلم» مع الفنان مصطفي شعبان، إلي جانب مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي، حيث تجسد فى كل منهما شخصية مختلفة عليها.

مسلسل «المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمد الشواف، واخراج مرقس عادل، وانتاج سينرجي.