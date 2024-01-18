ابنة صلاح ذو الفقار تكشف سبب تسمية الفنان فؤاد المهندس بـ«عمو فؤاد»

قالت المحامية منى ذو الفقار، إن المشاهد لأفلام والدها صلاح ذو الفقار يكون عرفه على طبيعته، لأنه لم يمثل خلال أدواره بل كان على طبيعته محبا ورومانسيا ويتمتع بخفة الظل ورجلا يدافع عن الحق والعدل.

وأضافت «ذو الفقار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» عبر فضائية «dmc»، أن والدها حاول التمثيل بأدوار الشر لكن الجمهور لم يتقبله منه، لأنه بعيد عن طبيعته، متابعة: «كانوا بيزعلوا منه لو عمل أدوار الشر ويقوله ازاي تعمل كده، يقولهم يا جماعة دي سينما».

حب الجمهور لصلاح ذو الفقار

وأشارت إلى أن تلقائية صلاح ذو الفقار سبب حب الجمهور له، ووصوله إلى قلوبهم، لافتا إلى أن والدها كان صانع البهجة في أي مكان بذهب إليه رغم أنه لم يكن «كوميديان».

سبب تسمية الفنان فؤاد المهندس بـ«عمو فؤاد»

وكشفت عن أنها سبب تسمية الفنان فؤاد المهندس صديق والدها بهذا الاسم، عندما كانت صغيرة، مشيرة إلى عمق صداقتهما رغم اختلافهما إذ إن فؤاد المهندس كان «كوميديان» أما والدها فكان يقوم بأدوار الرومانسية.