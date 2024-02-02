محافظ قنا: دعم مشروعات الأمن الغذائي بـ25 ألف كتكوت للتسمين

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروعات الأمن الغذائي، استقبلت اليوم 25 ألف كتكوت جديد بهدف تسمينها بمحطات تسمين وتربية الدواجن، استعدادا لطرحها بالأسواق بأسعار مُخفضة وتنافسية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمشروعات الأمن الغذائي، لمُتابعة سير العمل، رافقه خلالها محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا، وأشرف محمد الطيب مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

حيث شملت الجولة المرور على محطة الألبان رقم 1 وعنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي، واطمئن محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، مٌوجها بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان، بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

مشروعات الأمن الغذائي

كما تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات «طماطم شيري - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود»، وتتم زراعتها بنظام الري الحديث باستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

غذاء آمن وصحي

وحث «الداودي»، العاملين بمنطقة المشروعات إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول تعود ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة، بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.