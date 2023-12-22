محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي.. يوفر 30 منتجا زراعيا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، التي تضم أكثر من 30 منتجا، وذلك لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية والخراف.

المجزر الآلي لمشروعات الأمن الغذائي

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن المحافظ تابع أعمال تطوير المجزر الآلي، لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، ويتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، ويضم المشروع 3 عنابر بطاقة إنتاجية 560 كرتونة بيض يوميا.

مشروعات الأمن الغذائي بقنا

وأضاف أن محافظ قنا تفقد أيضا مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقي، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تطوير آلية التخلص من نفايات المجزر الآلي باستخدام «الكوكر»، وهو عبارة عن نظام آلي لمعالجة مخلفات الدواجن والاستفادة منها اقتصاديا.