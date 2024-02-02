هيئة البث الإسرائيلية: 75% من جنود الاحتلال خضعوا لعلاج نفسي منذ بدء الحرب على غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أعداد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب في غزة، وصلت 3 آلاف جندي موضحة أن أكثر من ألف جندي تابعين للقوات النظامية وجنود الاحتياط تلقوا علاجات مكثفة لعلاج الاضطرابات نفسية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية في بيان عنها إلى أن نحو 75% من جنود الاحتلال الذين خضعوا للمعاينة وجد الاطباء أنهم في حاجة إلى تلقي علاج نفسي وأن 82% منهم فقط هم الذين عادوا للقتال في غزة.

إنشاء مراكز طبية من أجل علاج جنود الاحتلال الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في وقت سابق إنشاء مراكز طبية من أجل علاج جنوده من الأمراض النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، مع ارتفاع معدلات اضطرابات ما بعد الصدمة.

واضطرت إسرائيل لإنشاء مراكز طبية لمعالجة أمراض جنود الاحتلال النفسية والعقلية، التي أثرت عليهم بشكل كبير، ووصلت إلى حد إطلاق نار خاطئ من الجنود وهم تحت تأثير الهلاوس والكوابيس، وفقا للقناة العبرية 12.