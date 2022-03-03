 مصرع مريضة سقطت من نافذة مستشفى علاج نفسي في «أكتوبر»

لقيت مريضة نفسية مصرعها، إثر سقوطها من نافذة الطابق الثالث في إحدى المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتحديد ودجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وسؤالها إذا كانت الأسرة تتهم أحدا بالتسبب في وفاه المريضة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، تمهيدا لتفريغها وفحصها لكشف ملابسات سقوط المريضة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء المسؤولين عن المستشفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مريضة بالمستشفى تدعى «مديحة م. ع.» 65 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة تنهي حياتها بمبيد تناول مبيد حشري

وفي سياق آخر، شهدت منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة واقعة انتحار سيدة بتناول مبيد حشري بسبب خلافات أسرية، وكشفت التحريات أن مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغا بانتحار ربة منزل، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «عبير ح.»، في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.