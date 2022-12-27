أستاذ طب نفسي يحذّر من إهمال علاج عسر الكلام لدى الأطفال

«عسر الكلام» إحدى المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا بين الأطفال، خاصة في المراحل الأولى من التعلم، وقد يتسبب إهمال العلاج، في تفاقم الأزمة واستمرارها لمراحل عمرية متأخرة.

وقال محمد الحديدي، أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ صعوبة المرض تتمثل في إمكان استمراره لفترات طويلة قد تصل إلى سن المراهقة، حال لم يتم ملاحظته والتعامل معه طبيًا.

وشدد على أهمية ملاحظة المرض في مراحله الأولى، لمنع تطور المرض وتأثيره على المستوى التعليمي والتحصيل الدراسي للطفل، فضلًا عن المشكلات النفسية التي قد يتسبب فيها إهمال المرض.

وأوضح الحديدي، العلامات التي يمكن ملاحظة «عسر الكلام» من خلالها، وأهمها ضعف الحصيلة اللغوية للطفل خلال مراحل الدراسة المبكرة، ما يؤدي إلى تأخره في التعرف على أسماء الأشياء، أو إطلاق اسم محدد على عدد منها.