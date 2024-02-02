منظومة «حيتس» تعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مدينة إيلات كتب: محمد عزالدين 05:53 م | الجمعة 02 فبراير 2024 انفجار صاروح أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن منظومة «حيتس» اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط صاروخ و3 مسيرات أطلقها الحوثيون في خليج عدن «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ في البحر الأحمر الدفاعات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط صاروخ روسي في دنيبرو «القاهرة الإخبارية»: أضرار في ناقلة نفط أمريكية بسبب صاروخ أطلقه الحوثيون «القاهرة الإخبارية»: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه سفينة أمريكية بخليج عدن أسلحة الفصائل تهدد الاحتلال الإسرائيلي.. أخطرها «صاروخ ياسين» صاروخ اليمن إيلات بقلم محمد عزالدين