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معرض القاهرة الدولي للكتاب

منظومة «حيتس» تعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مدينة إيلات

كتب:

محمد عزالدين
05:53 م | الجمعة 02 فبراير 2024
انفجار صاروح

انفجار صاروح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن منظومة «حيتس» اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية.

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