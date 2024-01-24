أسلحة الفصائل تهدد الاحتلال الإسرائيلي.. أخطرها «صاروخ ياسين»

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن كارثة انهيار المباني وسط قطاع غزة، التي وقعت مساء الاثنين، وتسببت في مقتل 21 جنديا احتياطيا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبقتها قذيفة آر بي جي أطلقتها الفصائل الفلسطينية؛ إذ تم إطلاق إحداها على دبابة وتسببت في مقتل اثنين، وتبين من التحقيق الأولي أنه لاحقاً تم إطلاق صاروخ آر بي جي آخر على مجمع من منزلين متجاورين، حيث كان العشرات من الجنود يستعدون للقتال.

سلاح يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي

يعد سلاح الفصائل «آر بي جي» وسيلة حربية تستخدمها الفصائل الفلسطينية، والتي تسبب أكبر قدر من الضرر لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها ضد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، وكذلك ضد المباني التي يقيم فيها الجنود الإسرائيليين.

ولم تنشر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أي تفاصيل بخصوص الحادثة، التي وقعت في مخيمي المركز مقابل مدينة كيسوف، وأشارت صحيفة إسرائيلية، إلى أن الفصائل أطلقت النار مرتين على المباني، ولكنها لم تقدم تفاصيل.

أسلحة تستخدمها الفصائل الفلسطينية

وبحسب بيانات الفصائل الفلسطينية، هناك إشارة إلى صاروخ ياسين، والذي اعتمدوا عليه منذ شهر نوفمبر الماضي، وتم إنتاجه ذاتياً، وهو مخصص للاستخدام ضد المباني والتحصينات، ويتكون من رأس حربي مزدوج الانفجار مخترقا للجدران وينفجر في المبنى، ويبلغ مداه الفعال 100 متر.

وتستخدم الفصائل إلى جانب TBG، صواريخ «ياسين 105»، والتي تعتمد على قذيفة يبلغ قطرها 105 ميليمترات، وهي مصممة لاختراق المركبات المدرعة أو المباني.

كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى استخدام الفصائل الفلسطينية صواريخ آر بي جي من قاذفة عادية آر بي جي 7، والتي تسبب خسائر وأضرار لقوات جيش الاحتلال، ويتم إنتاجها في كوريا الشمالية

يوجد في غزة نوع آخر من آر بي جي، ويعد تطورا متقدما، باسم آر بي جي 29، وهو صاروخ خطير مضاد للدبابات، كما استخدمت الفصائل صواريخ الكورنيت خلال الحرب في قطاع غزة، وهو صاروخ روسي موجه، يحتوي على نسبة عالية من المواد المتفجرة، مخصص للاستخدام ضد الدبابات.