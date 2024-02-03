الإعلان عن وحدات سكنية بـ 196 ألف لمحدودي الدخل

أعلن اللواء مهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، إجمالي الوحدات السكنية التي جرى إنشاؤها مؤخرا لدعم محدودي الدخل.

إنشاء 3112 وحدة سكنية لمحدودي الدخل

وقال وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 3112 وحدة سكنية مدعمة في عدة مناطق في مراكز المحافظة، منها العصلوجي ومساكن أحمد حلمي في فاقوس والصالحية القديمة والقرين وصان الحجر وغيرها.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تخطت 70%، وجار تسليم باقي الوحدات طبقا للتخصيص عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي في وزارة الإسكان، واشتراطات كراسة الشروط.

الشقق مخصصة لمحدودي الدخل

وأضاف «النجار»، أن مساحة الوحدة تتراوح من 79 مترا إلى 83 مترًا، بسعر 196 ألف جنيه، ومدعمة بنحو 40 ألف جنيه من الدولة، ومخصصة لمحدودي الدخل بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يكون تملك وحدة سكنية من الدولة أو قطعة أرض في وقت سابق، ودخله الشهري لا يقل عن 8 آلاف جنيه إذا كان متزوجا و6 آلاف جنيه إذا كان أعزبا، وعندما تخصص له الوحدة يتسلم العقد والوحدة.

وفي السياق نفسه، أشار إلى تنفيذ 1700 وحدة سكنية في منطقة الحريري عن طريق صندوق التنمية الحضارية ومساحة الوحدة تتراوح من 90 لـ135 مترا، وتم طرح المرحلة الأولى للحجز منذ أكثر من أسبوعين وجاري الحجز من بعض المواطنين وسعر الوحدة يصل إلى مليون و800 ألف جنيه بالقسط لمدة 7 سنوات.