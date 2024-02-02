وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة تعديات بالفشن الجديدة والساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازي تنمية «مدينة الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي».

وأكد الوزير على ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي

ونصت القرارات على أن إزالة التعديات الواقعة على الطريق الإداري على مساحة 12 سهماً و13 قيراطاً، والمتمثلة في إقامة مبنى كافيتريا، والتعدي على أرض فضاء، وكذلك التعديات الواقعة على مساحة 5.1 فدان، وإقامة غرفة بالبلوك الأبيض، والمملوكتين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بدون سند من القانون، وكذا إزالة مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة.

وتضمنت القرارات تكليفات بإزالة التعديات داخل جهازي «الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي»، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.

إزالة التعديات داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة

نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس محمد عصام الدين، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لتنفيذ قرارات إيقاف أعمال بقطع الأراضي المخالفة بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين، أن الحملة قامت بتنفيذ 6 قرارات إيقاف أعمال لقطع الأراضي المخالفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم رصد مخالفة تغيير نشاط بالقطعة رقم 247 بالبدروم بالإسكان العائلي بامتداد المدينة، لإقامة مصنع لتجهيز المأكولات، حيث تم غلق وتشميع البدروم بجميع محتوياته لمخالفة شروط التعاقد، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل غلق وتشميع لحين إصدار قرار من النيابة.